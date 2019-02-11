2019-02-11T06:11:33+03:00
Общество

Погода в Тюмени 11 февраля: тепло и без осадков

Днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 11 февраля, в Тюмени ожидается преимущественно пасмурный день, но без осадков. Температура воздуха утром составит -13, -10 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в -4,-2 градусов. Вечером ожидается -6,-9 градусов. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер 2-4 м/с, влажность 86%. Возможен снег.

В народном календаре 11 февраля отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.

Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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