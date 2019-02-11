Не пропустите традиционную распродажу Уральских авиалиний «Билеты в лето»

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-11T06:28:29+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу билетов в лето. Акция продлится с 11 по 24 февраля 2019 года. Максимальный период вылетов в рамках распродажи с 1 апреля по 31 октября.

Скидка составит до 30% от тарифа. Купить билеты можно в фирменных авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Дополнительной скидкой станут бонусы программы «Крылья», которые можно суммировать со скидками распродажи. Такие грандиозные распродажи позволят сэкономить не на самом отдыхе, а на авиабилете. Но торопитесь, количество мест ограничено!

С широкой маршрутной сетью авиакомпании «Уральские авиалинии» тюменцы могут спланировать отдых на морских курортах российского юга: Сочи, Анапы, Геленджика, Крыма; отправиться покорять европейские города: Мюнхен, Барселону, Римини, Ларнаку, Тиват; совершить поездку в аутентичный Батуми или в самую западную точку России – Калининград. Доступны рейсы с пересадками в Москве. Подробнее о направлениях и условиях распродажи на uralairlines.com.

СПРАВКА КП

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 47 авиалайнеров (24 А320, 16 А321 и 7 А319).

ИСТОЧНИК KP.RU