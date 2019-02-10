Погода в Тюмени 10 февраля: небольшой снег и потепление

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-10T06:01:49+03:00

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В Тюмени сегодня, 10 февраля, ожидается облачность, небольшой снег. Влажность воздуха составит 84%, давление 757 мм рт.ст. Ветер будет дуть южный 1,9-3,4 м/с, к вечеру сменит направление на западный 1,1 м/с. Температура воздуха ночью составит -12…-14 C, днём -12…-15 C.

По народному календарю 10 февраля – День Ефрема, сверчкового заступника, одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. По приметам этого дня судили о предстоящем лете. Если дул ветер – значит, оно будет дождливым и сырым.

ИСТОЧНИК KP.RU