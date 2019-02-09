2019-02-09T07:45:35+03:00
Происшествия

Тюменец, хранивший два килограмма марихуаны в холодильнике, попался полиции

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по Тюменской областиФото: УМВД по Тюменской области
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в незаконном хранении и изготовлении наркотиков, совершённом в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили наркотик растительного содержания в доме жителя села Прокуткино. Экспертиза показала, что это – марихуана массой более двух килограммов. По словам задержанного, растение он нарвал для себя и хотел использовать для личного употребления. Хранил всё это добро мужчина в мешках в холодильнике.

Кроме того, при досмотре места жительства, полицейские обнаружили металлическую кастрюлю с остатками наркотиков и плиту, на которой мужчина готовил наркосодержащие продукты.

Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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