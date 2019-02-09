Погода в Тюмени 9 февраля: на смену аномальным морозам пришли снегопады

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-09T06:01:28+03:00

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В Тюмени 9 февраля ожидается облачность, небольшой снег. Давление 760 мм. рт.ст., влажность воздуха 78%, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 0,9-1,7 м/с. Температура воздуха ночью составит -22…-24 C, днём -17…-19 C.

По народному календарю 9 февраля – Златоустьев огонь, который получил своё название в честь константинопольского архиепископа и богослова Иоанна Златоуста. Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу.

На Руси в этот день говорили: если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. Если после снегопада верхушки сугробов закруглены – значит, будет хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU