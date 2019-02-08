Вячеслав Вахрин: наука - основа для успешного социально-экономического развития Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-08T16:16:56+03:00

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Поддерживать науку и инновационные технологии - необходимо. Иначе конкурентные преимущества будут потеряны.

Об этом сегодня, в День российской науки, заявил заместитель губернатора Тюмеснкой области Вячеслав Вахрин. На двадцать пятом, юбилейном заседании Академического собрания он поздравил представителей научно-исследовательских, проектных институтов и вузов региона.

- Научившись работать с инвестициями и промышленными предприятиями, мы понимаем, что важно выделять средства на науку, - подчеркнул Вахрин. - Именно таким образом и закладывается основа для будущего успешного социально-экономического развития региона.

Тюменская область – территория с интенсивным ростом социально-экономического развития. По итогам 2018 года региональный валовой продукт составил один триллион семьдесят шесть миллиардов рублей с темпом роста 4,5%.

- Мы понимаем, что развитие экономики тесно связано с научной и образовательной деятельностью. И именно поэтому продолжаем развивать эту сферу. Без объединения усилий науки, образования и производства таких показателей невозможно достичь, – добавил Вахрин.

Большое внимание в регионе уделяется одаренным и талантливым детям. На базе Тюменского государственного университета создан центр «Новое поколение» по аналогии с всероссийским «Сириусом», работают профильные корпоративные классы ведущих российских компаний. Активно развиваются айтицентры, роболабы, детские научные лаборатории и экспериментальные станции. Открыта школа перспективных исследований ТюмГУ, школа инженерного резерва ТИУ. Грантовая поддержка из федерального и регионального бюджетов – ещё один дополнительный стимул для молодых исследователей и коллективов научных организаций.

На академическом собрании были представлены научные доклады и исследования по актуальным для региона темам. Наибольшее обсуждение вызвали проект «Умный город» и тема цифровизации сельского хозяйства.

В заключении ученым за заслуги в сфере науки и образования были вручены почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Тюменской области. Шесть человек получили дипломы «Ученый года» за научную и инновационную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU