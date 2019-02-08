СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-08T15:39:58+03:00

В Тюмени задержали вора, который снимал детали с тепловозов. Фото Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте

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В Тюмени задержали вора, который снимал детали с тепловозов на станции Войновка. Первое преступление мужчина совершил еще в апреле 2018 года, а второе в августе. Раскрыть кражи удалось только сейчас.

Злоумышленник скручивал медный шунт килоамперметра, служащий проводником тока к электроприбору. Вычислили мужчину по «почерку преступления». Чтобы украсть детали, нужно было обладать специальными знаниями.

Подозреваемым оказался 48-летний житель Тюмени. Он уже признался в содеянном и рассказал, что «полную инструкцию», как открутить с тепловоза детали и сдать их на металлолом, ему дали знакомые. Вес украденного имущества составил около 20 килограммов.

На мужчину заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Расследование ведет подразделение дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте

ИСТОЧНИК KP.RU