2019-02-08T14:47:46+03:00
Происшествия

В Тюменской области раскрыты все убийства, совершенные в январе

В регионе было зафиксировано 11 таких преступлений
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области раскрыты все убийства, совершенные в январе 2019 года. За месяц было зарегистрировано 11 таких преступлений.

Кроме того, раскрыты 95% причинений тяжкого вреда здоровью, 75% - разбоев, 67,7 % - грабежей, 57,8% - квартирных краж, 52,4 % - наркопреступлений.

Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Она является координатором борьбы с преступностью. Принимаемые координационные и надзорные меры позволили повысить уровень раскрываемости в регионе до 56,3%.

При руководстве прокуратуры области заслушиваются правоохранительные органы о расследовании наиболее тяжких и резонансных преступлений и вырабатываются меры к повышению результативности их деятельности. Надзорным ведомством организована работа по анализу деятельности оперативных подразделений в указанной сфере с обсуждением складывающейся ситуации на заседаниях координационных (межведомственных) совещаниях руководителей правоохранительных органов.

Работа в этом направлении будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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