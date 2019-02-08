В Тюмени установят грандиозный памятник строителям

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-08T14:23:37+03:00

Он будет возвышаться у Никольского моста возле Строительного института

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Монумент из пяти скульптур может появиться у здания ТИУ в Тюмени. Памятник строителям планируется установить у четырёхэтажного корпуса Строительного института по адресу ул. Луначарского, 2, к.1.

В композицию войдут фигуры строителя-монтажника, архитектора-инженера, сварщика, крановщика и маляра. Монумент также включает плиту перекрытия, фрагмент моста, ферма, швеллеры и элементы кабины крана.

Общая высота памятника с мраморным постаментом составит около 4,5 м, высота бронзовых фигур – около 2,5 м.

Эскиз проекта разработан творческим коллективом из Москвы. Он почти единоглассно победил в конкурсе, в котором участвовали семь работ. Второе место заняла работа студентки ТИУ Софьи Горшковой, третье место - у тюменского дизайнера Игоря Соболева.

Фото пресс-службы ТИУ

Победители - скульпторы Андрей Ковальчук и Александр Миронов, архитекторы Ольга Фёдорова и Екатерина Ципилева получат премию 70 тысяч рублей, София Горшкова за второе место - 50 тысяч руб, а Игорь Соболев за третье - 20 тысяч.

Фото пресс-службы ТИУ

ИСТОЧНИК KP.RU