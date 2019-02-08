Система вызова экстренных служб «112» прошла испытания трескучими морозами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-08T13:38:02+03:00

Теперь вызвать пожарных или полицию можно даже без сим-карты

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В Тюменской области запущена система вызова экстренных служб по единому телефону «112». Позвонить на этот номер можно с любого телефона, причем даже если в мобильном аппарате нет сим-карты или отрицательный баланс.

Официальный запуск состоялся 5 февраля, а наступившые морозы проверили технику на прочность.

- Сбоев в работе не было, - отметил начальник отдела техобеспечения и защиты информации департамента информатизации Тюменской области Андрей Козлов. - Система работает в штатном режиме в любой точке региона.

Отныне тюменцам не нужно использовать другие короткие номера, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию или службу газа. Диспетчер сам примет решение, помощь каких служб необходима.

Ежедневно за помощью в центр оперативного реагирования обращаются около тысячи человек. Все звонки бесплатное для всех абонентов.

Максимальное время ожидания – 20 секунд, в течение 75 секунд – оператор уточнит все данные и передаст информацию о вызове экстренным службам: 01, 02, 03, 04. Если звонок сорвется, сотрудник «Системы 112» перезвонит сам.

Напомним, что в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи, в регионах, где «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию, действует система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова. Это позволяет дежурно-диспетчерской службе определять место происшествия и сокращать время реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU