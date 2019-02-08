Для тюменских детей-сирот открывают тренировочную квартиру

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-08T12:42:38+03:00

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Квартиру для самостоятельного проживания открывают на базе Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» в Тюменском районе. В ней будут учиться жить без взрослых выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект запускает филиал Регионального центра «Семья» 11 февраля. В учебной квартире могут одновременно жить до 4 детей.

- В квартиру будут заселяться выпускники нынешнего года вместе со своими младшими братьями и сестрами. Старшие смогут самостоятельно заботиться о малышах, воспитывать в них ответственность, помогать с уроками, провожать и встречать со школы, совместно готовить еду и проводить досуг, - отмечает директор центра «Семья» Елена Перминова.

Она рассказала, что идея создать тренировочную квартиру возник давно, но воплотить его получилось только в рамках реализации комплекса мер «Шаг в будущее».

Ребята будут жить самостоятельно, но при необходимости получат помощь и поддержку воспитателей, педагогов и других специалистов центра, а также продолжат общаться с ребятами в своих группах, посещать творческие и спортивные секции вместе со всеми.

Оборудование для квартиры приобретено на грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе областного департамента социального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU