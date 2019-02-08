2019-02-08T12:20:24+03:00
Происшествия

При пожаре в селе Нижняя Тавда погибли два человека

Их личности еще не установлены
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два человека погибли сегодня при пожаре в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Рано утром вспыхнул двухквартирный дом на улице Прокофьева.

— Вызов поступил в 4:09, на место происшествия пожарные прибыли в 4:16. Локализовать возгорание удалось в 5:49, полная ликвидация была объявлена в 5:58, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В тушении пожара были задействованы пять единиц спецтехники и семь человек личного состава. После тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности еще устанавливаются. Вероятнее всего, это хозяева дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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