2019-02-08T12:12:40+03:00
Происшествия

Пожилая коммерсантка из Тобольска несколько лет дурила своих подчиненных и знакомых

Люди ради нее влезали в долги на десятки и даже сотни тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Предпринимательница из Тобольска ответит перед судом за мошенничество на миллионы рублей. Женщина несколько лет уговаривала своих знакомых брать кредиты для нее, а теперь те оказались в больших долгах.

Несколько лет назад пенсионерка, являясь хозяйкой фирмы, находила доводы для свих подчиненных и других граждан оформлять кредиты и отдавать ей деньги. Она обещала, что расплачиватся с банками будет сама. Люди верили ей, и, пользуясь этим, женщина собрала 5,2 миллионов рублей.

Она действительно первое время погашала кредиты, но затем перестала. У доверчивых должников начались проблемы с банками, многие из них долдны десятки и даже сотни тысяч рублей. На коммерсантку завели уголовное дело и обвинили в мошенничестве и отмывании денег на основании статей 159, 174.1 УК РФ. Следствие закончено, дело уже передано в суд на рассмотрение.

Как сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда, по таким статьям известные в городе люди реально "садились", и не так давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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