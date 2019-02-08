В Тюмени простятся с ветераном движения студенческих строительных отрядов Леонидом Лосевым

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-08T12:04:40+03:00

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6 февраля на 59 году жизни скоропостижно скончался руководитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Леонид Владимирович Лосев, ветеран Тюменского Комсомола, движения студенческих строительных отрядов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1981 г. Леонид Лосев был награжден Орденом «Знак Почета» за высокие производственные показатели, достигнутые в Х пятилетке в составе студенческих отрядов, и успехи в учебе, научной и общественной работе, многочисленными комсомольскими и стройотрядовскими наградами.

С 1979 по 1982 годы руководил штабом трудовых дел Тюменского инженерно-строительного института, с 1982 по 1985 годы возглавлял комитет ВЛКСМ ТюмИСИ, работал в инженерной службе Тюменского областного штаба студенческих отрядов. В 1986 году Леонид Лосев был командиром одного из лучших студенческих строительных отрядов области - «Коммунар» ТюмИСИ.

После окончания вуза преподавал на кафедре Строительных конструкций ТИСИ, работал инструктором отдела науки и учебных заведений, инструктором идеологического отдела Тюменского обкома КПСС, возглавлял производственные и строительные компании Тюмени.

Леонид Владимирович обладал государственным мышлением, принципиальной гражданской позицией и высокими человеческими качествами. Всегда поддерживал добрые отношения с соратниками комсомольской юности, стройотрядов, был чутким и верным товарищем.

Тюменский областной студенческий отряд и Совет ветеранов студенческих отрядов выражает глубокое соболезнование родным и близким Леонида Владимировича. Светлая память об этом замечательном человеке надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал.

ИСТОЧНИК KP.RU