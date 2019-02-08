2019-02-08T11:34:04+03:00
Общество

Одна с тридцатью кошками: в Тюмени мать бросила дочь с больными животными

Девочка неделю дышала смрадом и спала на полу
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени 11-летняя девочка жила одна в квартире с тридцатью кошками. Фото Управления Службы судебных приставов по Тюменской областиВ Тюмени 11-летняя девочка жила одна в квартире с тридцатью кошками. Фото Управления Службы судебных приставов по Тюменской области
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В социальный центр Тюмени поступила девочка, которую мать оставила жить одну с тридцатью грязыми и больными кошками. В квартире стоял отвратительный запах аммиака, было очень грязно, отсутствовала мебель и техника. Ребенок спал на рваном, испачканном матрасе на полу.

Девочку 11-13 лет обнаружили судебные приставы. Она рассказала им, что мама уехала в командировку и ее нет уже неделю. Такое происходит не в первый раз.

Оставлять ребенка в жутких условиях было нельзя. Из ближайших родственников у подростка был только дедушка. Но в его доме оказалась такая же ситуация.

Судебный пристав вызвал сотрудника полиции, социальную службу экстренного реагирования «Ребенок и семья». Так же удалось связаться с хозяйкой сдаваемой в аренду квартиры и защитниками животных, которые забрали кошек в приют.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов, за этой квартирой приставы следили. Суд обязал проживающую в ней женщину оствить только одну кошку и навести чистоту. Выделения и экскременты животных издавали устойчивый зловонный запах, который распространялся по общедомовой системе вентиляции в другие квартиры и подъезд. Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования воздуха и подтвердили, что содержание аммиака превышает предельно допустимые концентрации и вредит здоровью проживающих.

Однако решение суда женщина не исполнила и в дело вынуждены были вмешаться приставы.

ОНи неоднократно приезжали по данному адресу, но все безрезультатно, дверь им никто не открывал. Накануне, 7 февраля, приставы намерены были вскрывать двери, но в квартире оказалась девочка, которая сама их открыла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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