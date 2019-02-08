2019-02-08T10:36:30+03:00
Происшествия

Тюменцу, сбившему во дворе 87-летнюю старушку, грозит до 2 лет лишения свободы

Мужчина не заметил бабушку, когда на автомобиле сдавал назад
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ждет суд водителя, сбившего 87-летнюю бабушку. Старушка попала под колеса и сломала плечо во дворе дома, когда автомобилист двигался на машине задним ходом.

ДТП произошло днем 16 октября 2018 года у дома №76 по переулку 2-ой Степной. Согласно Правилам движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, пояснили в областно прокуратуре. Уголовное дело возбужденное на основании ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) с утвержденным обвинением уже направлено в Калининский районный суд для рассмотрения.

Водителю грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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