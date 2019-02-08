Александр Моор поздравил тюменцев с Днем науки и юбилеем со дня рождения Дмитрия Менделеева

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-08T09:57:05+03:00

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Великому ученому Дмитрию Менделееву сегодня, 8 февраля, исполняется 185 лет со дня рождения. Его имя носит одна из улиц Тюмени, бизнес-центр и областная научная библиотека, где хранятся первые и прижизненные издания Менделеева. В 2018 году имя химика, известного на весь мир, присвоено тюменскому аэропорту "Рощино". В Тобольске Дмитрию Ивановичу установлен памятник на Комсомольском проспекте.

Напомним, наш земляк структурировал химию как науку и первым подробно изложил неорганическую химию. Он открыл периодическую систему элементов, которой пользуются уже 150 лет. Благодаря ему в мире появился бездымный порох и минеральные удобрения для почвы. Менделеев разработал первый управляемый аэростат.

С юбилеем великого земляка и Днем российской науки жителей региона поздравил губернатор Александр Моор.

- Все заслуги и открытия Менделеева не перечислить. Это был человек незаурядного ума и огромного трудолюбия, - отметил Александр Викторович. - Кроме того, 8 февраля свой профессиональный праздник отмечают все ученые. Традиционно в феврале на территории области проходят выставки, научные конференции, конкурсы, приуроченные к этому дню. Поздравляю всех деятелей науки, преподавателей, научных сотрудников, студентов с их профессиональным праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU