Елена Кашкарова: ученые помогают поднять качество жизни семей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-08T09:27:30+03:00

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Ежегодно, 8 февраля, научное сообщество отмечает профессиональный праздник – День российской науки. Праздник был утвержден еще 1999 году президентом РФ. Эта дата выбрана не случайно, в 1974 году при Петре I была основа первая Академия наук. В 1925 году она стала называться Академией наук СССР, в 1991 – в Российскую Академию наук.

Тюменская область подарила миру не мало великих ученых: Рауль-Юрий Георгиевич Эрвье - геолог, руководитель главного Тюменского производственного геологического управления, Виктор Ефимович Копылов – доктор технических наук, один из создателей Тюменского индустриального института; и конечно же, Дмитрий Иванович Менделеев – ученый, подаривший миру периодическую таблицу элементов.

Когда речь заходит о российской науке, чье имя первым приходит на ум? Михаил Васильевич Ломоносов? Петр Леонидович Капица? И это только малая часть. Ведь Россия стала первой страной, где разработано учение о биосфере. Первый искусственный спутник Земли и первая в мире атомная станция – также был в России. И сегодня российские ученые продолжают развивать самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

- Наука является основной движущей силой прогресса, ресурсом развития экономики, медицины, образования и социальной сферы. А от достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых рабочих мест, но и качество жизни семей в стране, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». - Хочу поздравить научных сотрудников с профессиональным праздником. Без ваших открытий и новшеств наш мир не был бы сегодня таким комфортным и удобным.

Всего в Академии насчитывается более 1000 научных учреждений, более 48 тысяч научных сотрудников, в том числе около 900 академиков и более 1000 членов-корреспондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU