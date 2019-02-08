2019-02-08T09:22:22+03:00
Происшествия

Тоболяк украл у административного здания чугунный забор

Ущерб составил 117 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тобольске задержан подозреваемый в краже чугунного забора. Мужчина утащил 13 секций от ограждения здания администрации территориального образования Левобережье. Ущерб составил 117 тысяч рублей.

Выяснилось, что безработный 23-летний тоболяк вечером снял с забора металлические части конструкции и сдал их в пункт приема металла, выручив при этом 3000 рублей. Деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Оказалось также, что горожанин уже был судим за кражи. Свою вину в преступлении он полностью признал. В отношении неговозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елена Кашкарова: ученые помогают поднять качество жизни семей
Оборот розничной торговли в Тюменской области за год вырос на 6,6%
Тюменский экипаж ДПС отогрел водителя и фуру с рыбой из Сахалина
«Белый фестиваль» в Тюмени подвел итоги
Три тюменские подруги-наркоторговки всю молодость проведут за решеткой
В Тюмени состоится продовольственная ярмарка местных производителей
Актировка: в Тюмени 7 февраля отменены занятия с 1 по 4 классы
Погода в Тюмени 8 февраля: начинается потепление
В шесть автобусных маршрутов Тюмени добавили одну остановку
Сбербанк провел круглый стол с застройщиками на тему изменений в 214-ФЗ
Заместителя главного пристава Тюменской области оштрафовали по инициативе прокуратуры
Бесплатную парковку у аэропорта "Рощино" в Тюмени временно закрывают
В Ялуторовске пропал 14-летний подросток
В Тюменской области на смену трескучим морозам придет снегопад и ветер
Обращения тюменцев о несогласии цен на мусор направлены в ФАС
Сборная России по скалолазанию готовится к Кубку мира в Тюмени
В Ишиме двое мужчин отморозили и руки, и ноги
Тюменским родителям расскажут об индексации социальных выплат
Тюменские стоматологи: технический прогресс в стоматологии не уступает ИТ-сфере
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Слесарь-сантехник на заводе в Тюмени обварился кипятком
Медгород Тюмени 9 февраля проводит День мужского здоровья