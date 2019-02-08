Тоболяк украл у административного здания чугунный забор

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-08T09:22:22+03:00

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В Тобольске задержан подозреваемый в краже чугунного забора. Мужчина утащил 13 секций от ограждения здания администрации территориального образования Левобережье. Ущерб составил 117 тысяч рублей.

Выяснилось, что безработный 23-летний тоболяк вечером снял с забора металлические части конструкции и сдал их в пункт приема металла, выручив при этом 3000 рублей. Деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Оказалось также, что горожанин уже был судим за кражи. Свою вину в преступлении он полностью признал. В отношении неговозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU