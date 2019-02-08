2019-02-08T09:07:51+03:00
Экономика

Оборот розничной торговли в Тюменской области за год вырос на 6,6%

В среднем по России этот показатель составил 2,6%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Оборот розничной торговли в Тюменской области за год вырос на 6,6%Оборот розничной торговли в Тюменской области за год вырос на 6,6%Фото: Ольга Крыльцова
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Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2018 году вырос на 6,6% и составил 383,8 миллиардов рублей. Для сравнения, в среднем по России этот показатель увеличился на 2,6%.

В расчете на душу населения в области реализовано товаров на 257,9 тысяч рублей – это 7-е место среди регионов России. В среднем по России показатель составил 214,8 тысяч рублей на человека, сообщает пресс-служба губернатора.

Продажи продуктов, включая табак и напитки выросли на 4,3% (по России – на 1,7%). Это 46,7% от всего объема продаж. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 8,8% (по России – на 3,4%) и составили 53,3% от всего объема продаж.

В регионе активно развиваются не только федеральные сети, но оказывается поддержка развитию фирменной торговли местных производителей.

- Мы заинтересованы в создании фирменных магазинов, чтобы наши компании, которые выпускают хорошую и качественную продукцию, могли получить дополнительные возможности для ее реализации, – отмечает глава региона Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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