Тюменский экипаж ДПС отогрел водителя и фуру с рыбой из Сахалина

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-08T08:35:46+03:00

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Патрулирование федеральных трасс в Тюменской области в усиленном режиме продолжается. Морозы должны ослабнуть уже к вечеру. Но сотрудники ГИБДД еще оставляют постоянный контроль дорог, оказывая помощь автомобилистам, попавшим в нештатные ситуации. Ни один из автомобилей, стоящих на обочинах, не остается без внимания. Каждому водителю предлагается необходимая помощь, обогрев и содействие, отмечают в областной Госавтоинспекции.

Так, накануне одному дальнобойщику помогли на федеральной трассе сотрудники тюменской ГИБДД. Накануне на дороге Тюмень-Омск наряд ДПС помог отремонтировать фуру «Вольво», которая везла рыбу из Сахалина в Москву. Двигатель грузовика заглох и машина быстро замерзла. Автоинспекторы обогрели водителя в патрульном автомобиле, свозили на СТО за запасными частями и помогли устранить поломку.

Фото ГИБДД Тюменской области

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск наряд ДПС оказал содействие водителю из Удмуртии, в большегрузе которого произошла поломка неисправность топливной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU