«Белый фестиваль» в Тюмени подвел итоги

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-08T07:57:22+03:00

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Конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» в Тюмени объединил более тысячи работ коллективов детских садов. В творческом состязании приняли участие около 50 дошкольных учреждений.

Педагоги, родители и сами малыши общими усилиями превратили территории своих дошкольных учреждений в настоящее царство зимней сказки с горками, лабиринтами и фантастическими персонажами.

Над композициями детские сады трудились с начала года. В январе выпало достаточно снега, поэтому строительного материала хватило на все задумки. Победителей жюри определяло целую неделю. В итоге лучшими признаны работы детских садов №№ 1, 3, 7, 61, 62, 78, 79, 87, 90, 101, 110, 146, 149, 151, 158, 172, 176, сообщили в городском департаменте образования.

В детском саду № 61 снежные городки выросли на территории каждого корпуса. Лепкой скульптур креативные команды не ограничились, нарядили фигуры в костюмы, украсили разноцветными льдинками и декорировали аппликациями из ткани.

- Совместное снежное творчество еще больше сплотило детей, родителей и педагогов. А сколько радости и восторга у ребят, они каждый день с нетерпением ждут прогулок, − отметила заместитель заведующего детским садом № 61 Юлия Колесова.

Теперь на свежем воздухе малыши смогут играть в мяч со снежным Котом Котофеичем и Царевной-Лягушкой, ходить в гости к пингвинам и белому медведю в зимнюю юрту и загадывать желания рядом с символом 2019 года − Хрюшкой.

ИСТОЧНИК KP.RU