2019-02-08T07:19:53+03:00
Происшествия

Три тюменские подруги-наркоторговки всю молодость проведут за решеткой

Девушки за групповое преступление получили большие сроки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Трех подруг-наркоторговок в Тюмени отправили за решетку. Самая младшая из них, 23-летняя горожанка получила 7 лет и 2 месяца. Суд учел, что у нее есть 2-летняя дочь, которая останется под опекой дедушки - отца подсудимой. Еще двое наркоторговок, 25 и 30 летполучили по 8 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Как следует из материалов дела, подруги в декабре 2017 года планировали сбыть через тайники в Тюмени более 28 граммов синтетических наркотиков.

Днем 13 декабря 2017 года две из них пошли забирать закладку с наркотиками у одного из гаражей, чтобы потом разложить по тайникам. Там на них обратил внимание проезжавший экипаж патрульно-постовой службы. Подруги зашли за металлический гараж и практически сразу же вышли, что полицейским показалось подозрительным. Когда экипаж подъехал, одна из девушек начала стремительно уходить. Полицейский ее догнал. Злоумышленница сразу же сбросила сверток с наркотиком в снег. Девушки были задержаны. В тот же день задержали и их третью сообщницу, которая была дома и ждала от подруг информацию с адресами закладок.

Как уточнили в прокуратуре Тюмени, суд признал их виновными и вынес наказание на основании ч. 3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием Интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере),

ИСТОЧНИК KP.RU

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