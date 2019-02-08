2019-02-08T04:50:55+03:00
Общество

Актировка: в Тюмени 7 февраля отменены занятия с 1 по 4 классы

На улице -25 при ветре 7 м/с и влажности 74%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются.

Сейчас на улице -25 градусов, но из-за ветра до 7 м/с и влажности воздуха до 74% ощущается как при -34 градусах. В регионе после нескольких аномально холодных дней началось потепление. Сегодня к вечеру столбики термометров опустятся до -19 -15 градусов.

Напомним, накануне уроки в школах были отменеы с 1 по 11 классы, во вторник и среду на дистанционном обучении находились с 1 по 9 классы, а в понедельник - с 1 по 4 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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