«Почитать есть чё?»: тюменцам расскажут историю 40-летней японки-хореографа

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-10T18:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Актёры театра «Май» тюменского МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 14 февраля в 19 часов прочтут пьесу «Когда ты остров» драматурга Юлии Тупикиной. Как сообщает «Мой портал», мероприятие пройдёт в рамках серии открытых читок пьес современных драматургов «Почитать есть чё?». Возрастное ограничение 16+, вход свободный. Правда, для посещения нужно заполнить заявку.

Читка – это репетиция пьесы в форме чтения ролей, что позволяет познакомить тюменцев с творчеством современных драматургов. Все тексты, которые будут прочитаны на читках в «Космосе», - участники драматургического конкурса «Старый конь», одного из самых авторитетных российских конкурсов для драматургов.

Монопьеса «Когда ты остров» расскажет историю 40-летней японки Аики, переехавшей жить в Россию. Она работает хореографом, но уверена, что «танец – это не о работе, а о душе». Аика поделится воспоминаниями о дружбе, влюблённостях, любви к японской еде и традициям. Её рассказ будет посвящён близкому человеку, которого называет безжалостным. Кроме того, в тексте «Когда ты остров» есть отрывки из пьесы «Сотоба Комати» японского драматурга Канъами Киёцугу и стихи японской поэтессы Оно-Но Комати.

ИСТОЧНИК KP.RU