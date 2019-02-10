2019-02-10T17:08:01+03:00
Общество

Названы имена победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе

Особенно сложным для ребят оказалось творческое задание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Названы имена победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературеНазваны имена победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературеФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, ребята выполняли творческие задания, работали с прозой и поэзией и показали знания литературных терминов. Особенно сложным для ребят оказалось творческое задание, ведь школяры должны были подкрепить свои мысли знаниями и фактами из области литературы и истории.

В число победителей вошли участники летних профильных губернаторских смен и учебно-тренировочных сборов. К примеру, девятиклассница Таисия Чистякова из тюменской школы №70 стала победителем соревнования среди девятиклассников. Ещё 10 ребят из Ишима и Тюмени вошли в число призёров.

Высший балл среди десятиклассников набрала Екатерина Ботвиньева из гимназии ТюмГУ, призёрами стали 9 школьников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Уватского и Ярковского районов. Среди выпускников лучшей стала Дарья Мицюк из гимназии ТюмГУ, призёрами стали восемь ребят из Тюмени, Ишима, Тобольска и Бердюжского районов.

Также члены жюри выступили с инициативой поощрить педагогов, которые в течение нескольких лет готовят победителей и призёров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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