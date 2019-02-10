В Ялуторовском районе подрастает «агропоколения»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-10T16:18:22+03:00

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Более сотни ребят из Ялуторовского района, которые заинтересованы сельскохозяйственной сферой, занимаются в агроклассе, организованном на базе местного агротехнологического колледжа. Как сообщает «Тюменская область сегодня», мальчишки и девчонки получают подготовку по направлениям: наладчик сельскохозяйственной техники, тракторист-машинист, мастер-растениевод и мастер по обработке цифровой информации. Окончив курсы, выпускники получают удостоверения, позволяющие им работать на местных предприятиях.

По словам заместителя начальника отдела образования Ялуторовского района Ларисы Погудиной, практика показывает, что более 20% выпускников агроклассов поступают учиться в Ялуторовский агротехнологический колледж и в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Один из участников «Агропоколения» - девятиклассник школы села Зиново Ислам Джабаров – осваивает слесарное дело. Как рассказал сам юноша, в колледже он изучает детали разных механизмов тракторов и машин, правила безопасности труда и выезжает в хозяйства.

- Когда буду в одиннадцатом классе, рассчитываю приобрести специальность тракториста-машиниста, в селе она всегда пригодится, - рассказал 15-летний мальчик.

Ребят с «корочками» растениеводов и слесарей принимает на временную работу предприятие «Дружба-Нива».

ИСТОЧНИК KP.RU