2019-02-10T14:23:57+03:00
Общество

Уватские школьники пообщались с представителями вузов и ссузов

В селе состоялась ярмарка учебных мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Уватские школьники пообщались с представителями вузов и ссузовУватские школьники пообщались с представителями вузов и ссузовФото: Татьяна Коркина
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На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш» села Уват состоялась ярмарка учебных мест под девизом «Твой выбор – твои возможности». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу администрации района, в мероприятии приняли участие более 260 учащихся общеобразовательных учреждений района.

Главная цель ярмарки – оказать помощь молодёжи в вопросах профессиональной ориентации и самоопределения, выбора учебного заведения для дальнейшего обучения. Выбор ребятам помогали делать представители тобольских институтов, техников и колледжей, а также профильные образовательные учреждения ОМВД России по Уватскому района и ФГКУ «23 отряд Федеральной противопожарной службы по Тюменской области».

Вместе с родителями ребята ознакомились с направлениями подготовки, с условиями поступлениям, особенностями образовательного процесса и учебной жизни. Старшеклассники могли также побеседовать с представителями учебных заведений, задать интересующие вопросы, пройти профтестирование и получить буклеты с полезной информацией.

Отметим, что ярмарка учебных мест – одна из эффективнейших форм взаимодействия школьников и учебных заведений. Ребята за небольшой период времени получают информацию о востребованных на рынке труда профессиях, вузах и ссузах региона, что поможет сделать главный выбор в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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