В Тюмени началась подготовка к летнему фестивалю #ПАПАТУТ

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-10T13:10:12+03:00

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Представители молодёжных сообществ и некоммерческих организаций 13 февраля в 18 часов примут участие во встрече, приуроченной к проведению четвёртого семейного фестиваля #ПАПАТУТ. Инициативные тюменцы могут поучаствовать в подготовке и разработке концепции, но для этого нужно зарегистрироваться.

По словам руководителя Центра продюсирования сообществ Дарьи Ермаковой, подготовка началась уже сейчас, хотя сам фестиваль пройдёт летом. Ведь такое мероприятие должно пройти ярко, интересно и познавательно.

- Мы приглашаем к сотрудничеству не только сообщества, но и всех желающих, кто хочет стать партнерами фестиваля. В прошлом году к фестивалю присоединились 39 сообществ-организаторов и 56 партнеров. Вместе с нашей командой мы будем развивать семенные объединения, укреплять нравственные ценности и развивать семейную культуру, - рассказала Дарья.

Все предложения о партнёрстве можно обсудить по телефону: 68-96-96. Встреча пройдёт в мультицентре «Моя территория» по адресу: ул. Ванцетти, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU