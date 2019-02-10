Тюменские предприятия молочного сектора модернизируют производство

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-10T12:08:05+03:00

Это необходимо для увеличения объёмов и улучшения качества продукции

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Тюменское предприятие «Золотые луга» вложило в модернизацию производства творога на площадке Ситниковского молокозавода 80 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу Тюменской областной думы, в молочном секторе реализованы и другие инвестиционные проекты.

Например, «Тюменьмолоко» модернизирует производство, чтобы увеличить объёмы молочной продукции и улучшить её качество. На эти цели и на техническое перевооружение в прошлом году было направлено 51, 213 млн рублей. До 2021 года в общей сложности предприятие направит на оснащение новым современным оборудованием 305 млн рублей.

ООО «ММК «Исеть-Молоко» планирует два этапа модернизации производства с объёмом инвестиций 377 млн рублей, в т.ч. 353 млн рублей – на техническое перевооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU