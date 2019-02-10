2019-02-10T11:13:37+03:00
Общество

Тюменский центр отметили на федеральном уровне

В столице прошел съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований
Светлана БОРИСОВА
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Фото: https://vk.com/producing_centre72Фото: https://vk.com/producing_centre72
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В начале февраля в Москве прошел съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований. Тюменский Центр продюсирования сообществ эксперты мероприятия отметили, как пример успешной практики по развитию молодежной и общественной инициативы, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Руководитель Центра Дарья Ермакова рассказала об опыте взаимодействия с молодежными сообществами и реализации социально значимых проектов. Центр позволяет реализовать и продвигать крупные региональные инициативы, которые решают социальные проблемы региона.

- Для этого проводим образовательную программу «Проектная лаборатория», которая помогает понять технологию написания проектов, - рассказала Дарья. - Результаты работы показывают, что молодежные сообщества заинтересованы в общественной деятельности: за 2018 год в конкурсе проектов «Моя идея» участвовали 254 инициативы, 27 из которых получили финансовую поддержку.

Отметим, что Общероссийский конгресс муниципальных образований основан в 2006 году и объединяет 85 субъектов Российской Федерации. На съездах участники посещают стратегические сессии и дискуссионные площадки, где обсуждают вопросы реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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