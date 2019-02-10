Тюменские скалолазы могут попасть на Олимпийские игры-2022 в Токио тремя путями

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-10T11:12:12+03:00

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Тюменские скалолазы могут попасть на Олимпийские игры-2022 в Токио (Япония), и для этого у них есть три пути. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Федерации скалолазания России, спортсменам нужно квалифицироваться либо через дисциплину «многоборье» Чемпионата мира-2019, через олимпийский квалификационный турнир в конце 2019 года или через дисциплину «многоборье» Чемпионата Европы.

По словам президента федерации Дмитрия Бычкова, отбор стартует уже 5 апреля 2019 года, на первом этапе Кубка мира швейцарском Майрингене.

- Чемпионат мира в «многоборье» назовет имена первых участников этого важного старта, но и этапы Кубка мира становятся частью отбора претендентов на попадание в Токио – 2020. Тюменским спортсменам, которые хотят поехать на Олимпиаду, нужно в этом сезоне выступить как минимум на двух этапах Кубка мира в каждой из дисциплин, - отметил он.

Напомним, скалолазание впервые включено в программу Олимпийских игр. Спортсмены разыграют медали с 4 по 7 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU