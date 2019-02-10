2019-02-10T09:07:55+03:00
Звезды

В Ялуторовском районе возрождается интерес к культуре

Дети с удовольствием участвуют в художественной самодеятельности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовском районе возрождается интерес к культуреВ Ялуторовском районе возрождается интерес к культуреФото: Татьяна Коркина
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В Ялуторовском районе определили земельный участок под строительство нового помещения, которое требуется учреждению-юбиляру. В этом году Киёвская детская школа искусств отпразднует 30-летие, и новое здание станет подарком к юбилею. Как сообщает «Тюменская область сегодня», сюда мальчишки и девчонки из Киёво, Беркута и Карабаша ходят с большим удовольствием: они рисуют, учатся вокалу, хореографии, игре на фортепиано.

Творческие коллективы культурных учреждения Ялуторовского района занимаются и подготовкой праздничных концертов. Например, музыкант Владимир Торгашов, который работает в клубе с. Зиново, уже 6 лет ведет проект под названием «Культура в российской глубинке». По его словам, важность программы в том, чтобы предоставить селянам качественный культурный продукт.

- Стараюсь профессионально подготавливать участников художественной самодеятельности к концертам и фестивалям. Исполнение песен идет на два голоса, местным самородкам его вполне удается освоить, - отметил он.

Отметим, что в Ялуторовском районе возрождается интерес к культуре. Дети с удовольствием участвуют в художественной самодеятельности, приходят в музыкальные, танцевальные и театральные кружки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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