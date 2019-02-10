«ПРОДО Тюменский бройлер» в 2018 году выпустил 19 новых видов продукции

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-10T08:06:11+03:00

В из числе - колбаски, продукты в маринаде и котлеты

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В 2018 году птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличила ассортимент на 19 единиц новых видов продукции. Так, четыре из них – наименования мясной гастрономии, остальные 15 – продукты из охлаждённого мяса птицы.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, существенно расширена линейка кулинарных полуфабрикатов, среди которых появились котлеты, колбаски, продукты в маринадах и продукция категории халяль.

- Кроме того, провели рестайлинг упаковки одного из брэндов на весь ассортимент с целью выделения продукта на полке, усиления его узнаваемости за счет современного дизайна, - отметила Оксана Величко. – В прошлом году предприятие реализовало более 33 тысяч тонн продукции, что больше на тысячу тонн, чем в 2017 году. Более 22 тыс. тонн реализовано через федеральные торговые сети.

Директор отметила, что для диалога с покупателем «Бройлер» каждый месяц проводит аудит торговых точек в формате маркет-туров с проведением анкетирования для улучшения качества выпускаемой продукции. При реализации продукции проверяются также магазины на соответствие санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU