Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие отмечает четверть века

СЕГОДНЯ 06:04 2019-02-10T06:04:58+03:00

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Свой 25-летний юбилей 11 февраля отметит Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие. Как сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области, в число ежедневных забот коллектива входит содержание в нормативном состоянии более 19 тыс. федеральных, региональных и муниципальных дорог в регионе, а также строительство транспортных развязок.

Визитная карточка предприятия – строительство автодорог «Аромашево-Вагай», «Ялуторовск – Ярково», строительство транспортной развязки «Обход г. Тюмени» с ул. Мельникайте», реконструкция аэровокзального комплекса в «Рощино», строительство магистрали М-III в Тобольске, благоустройство улиц и площадей Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

Состояние дорожно-транспортной сети – «лицо» области, от него во многом зависит инвестиционная привлекательность региона и перспективы его экономического развития. Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие старается способствовать улучшению региональной транспортной инфраструктуры, а улучшение ее пропускной способности помогает развитию экономика региона.

ИСТОЧНИК KP.RU