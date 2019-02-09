2019-02-09T17:13:23+03:00
Общество

В Тюменской области стартует отбор на проект «Tyumen case school»

Старт намечен на 22 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tmncaseschoolФото: https://vk.com/tmncaseschool
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В Тюменской области с 22 февраля стартует муниципальный отбор на проект «Tyumen case school». Как сообщает «Мой портал», для того, чтобы побороться стажировку в региональном правительстве, необходимо собрать команду из пяти человек.

Участниками отбора могут стать ученики 9-11 классов, студенты вузов и ссузов, а также молодые специалисты до 25 лет включительно. В рамках мероприятия ребятам предстоить разработать решения и предложить инструменты, которые помогут выйти из положения с минимальными потерями для компании. Все задания организаторы разработают на основе реальных ситуаций в бизнес- и в государственной сфере.

Проект будет проходить в несколько этапов и в нескольких городах:

22 февраля – Тобольск;

2 марта – Заводоуковск;

19 марта – Ишим;

22 марта – Ялуторовск.

Следующий тур (дистанционный) пройдёт с 17 марта по 7 апреля по всей Тюменской области, а с 18 марта в Тюмени стартует «Case Battle» для школьников. Финал чемпионата Тюменской области состоится 20 апреля.

Победителя определят на основе оценки экспертов и онлайн-офлайн голосования. Главный приз – стажировка и практика в правительстве Тюменской области и в компаниях партнёров. Подробност можно уточнить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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