Тюменских студентов приглашают на ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-09T16:18:36+03:00

Она пройдёт 12 февраля в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства

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12 февраля 2019 с 10 до 12 часов Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района проведёт ярмарку вакансий образовательных организаций среднего профессионального образования. Она пройдёт в «Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства» по адресу: ул. Энергетиков, 45.

Для студентов задача в разы усложняется, учитывая то, что многим работодателям нужен опытный сотрудник в команду, а не «зелёный» студент. Такие ярмарки вакансий помогают вчерашним студентам найти работу, т.к. на этих мероприятиях работодатели проводят подбор персонала и готовы рассматривать различные категории соискателей.

Участие в ярмарке могут принять студенты и выпускники как техникума, так и других образовательных организаций среднего профессионального образования. Все интересующие вопросы можно задать по телефону «горячей линии»: 8 (3452) 27-36-05.

ИСТОЧНИК KP.RU