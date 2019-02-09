2019-02-09T15:06:31+03:00
Общество

Стало известно, где в Тюменской области появятся новые школы и детсады

Работа ведётся активная
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, где в Тюменской области появятся новые школы и детсадыСтало известно, где в Тюменской области появятся новые школы и детсадыФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области в 2019 году планируется открыть две новых школы. Одна из них откроется в Заводоуковске (на 900 мест), другая – в Тюмени, на ул. Бориса Житкова (на 1,2 тысячи мест). Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова, в настоящее время также ведётся проектирование ещё нескольких школ – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу.

А вот в Казарово проект школы на 360 учебных мест уже готов и сейчас проходит экспертизу. В сентябре 2020 года школу должны построить. Там же появится надземный пешеходный переход через кольцевую автодорогу, чтобы жители Березняков и Казарово могли спокойно отправлять детей в школу.

Также появится школа на 360 мест в посёлке Молодёжный: к 2020 году школу планируется ввести в эксплуатацию. В Исетском районе появится детский сад на 150 дней, в микрорайоне «Москва» готовятся проекты школы и детского сада, в Ново-Антипино идёт работа над проектом детского сада.

– По программе по ликвидации школ в деревянном исполнении мы заключили договоры на проектирование шести объектов образования – малокомплектных школ в модульном исполнении в труднодоступных районах. Их планируется построить в конце этого года и в начале следующего. Затем в 2020 году по проектам повторного применения будут построены еще девять школ, - отметил Сергей Шустов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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