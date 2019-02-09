В сентябре 2019 года в Заводоуковскую больницу придут 10 новых специалистов

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-09T14:07:07+03:00

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Каждый год медучреждения Тюменской области пополняются профессиональными кадрами и становятся всё более техническими оснащёнными. Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, своими результатами о проделанной работе поделились специалисты Заводоуковской областной больницы №12.

В прошлом году здесь решили проблемы с участковыми терапевтами в филиале «Упоровской районной больнице» и с участковыми педиатрами и фельдшерами скорой помощи в Заводоуковске. В этом году в больницу придут ещё 10 специалистов, среди которых рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог. Чтобы привлечь специалистов, из муниципального и государственного жилищного фонда новым специалистам выделяют квартиры; в Заводоуковске также действует программа «Земский доктор».

Кроме того, в прошлом году было закуплено 12 единиц различного оборудования, ещё 20 единиц необходимой медтехники находятся в процессе закупки.

- Мы стараемся делать все для роста качества и доступности оказания медицинской помощи. В прошлом году на базе гинекологического отделения мы начали проводить лапароскопические операции с помощью эндоскопа, оборудованного мощной волоконной оптикой. Ранее мы таких пациенток направляли в областной перинатальный центр, - отметил главный врач заводуковской больницы Павел Апостолов.

ИСТОЧНИК KP.RU