2019-02-09T13:16:16+03:00
Общество

Юные тюменцы могут стать помощниками вожатых, пройдя «Школу капитанов»

Свою работу «Школа капитанов» начнёт уже завтра, 10 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Школа капитановФото: Школа капитанов
Изменить размер текста:

Областная школа подготовки помощников вожатых приглашает юных тюменцев от 14 до 17 лет пройти «Школу капитанов» и стать помощниками вожатых. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», главное условие – ребята должны находить общий язык с детьми, работать в пришкольном лагере и прокачать свои коммуникативные навыки и креативность.

Свою работу «Школа капитанов» начнёт уже завтра, 10 февраля в 16 часов по адресу: ул. Широтная, 92, к1. На первом занятии будущим вожатым раскроют секреты работы с детьми, научат вожатским хитростям и покажут, что такое настоящая команда.

Занятия будут проходить в течение двух месяцев. Каждую неделю планируется по три встречи, чтобы «прокачать» навыки. Преподавателями ребят выступят лучшие вожатые и педагоги региона.

Подробности можно узнать по телефону 8-982-940-13-88 или на сайте. Зарегистрироваться на встречу нужно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, где в Тюменской области появятся новые школы и детсады
В сентябре 2019 года в Заводоуковскую больницу придут 10 новых специалистов
Сделано у нас: какие сыры производят в Тюменской области
Команда мультицентра «Моя территория» поделится планами на будущее за чашкой чая
Большинство договоров купли-продажи леса для нужд жителей Тюменской области поданы через МФЦ
Елена Острягина: чтобы вводить раздельный сбор мусора, нужны сопутствующие условия
Ишимский музей объявил конкурс детского рисунка на тему старинной архитектуры
Тюменец, хранивший два килограмма марихуаны в холодильнике, попался полиции
Тюменские стоматологи напоминают о необходимости профилактики болезней зубов
Материалы с празднования 95-летия Тюменского района передали в музей
Погода в Тюмени 9 февраля: на смену аномальным морозам пришли снегопады
Вячеслав Вахрин: наука - основа для успешного социально-экономического развития Тюменской области
В Тюмени задержали вора, который снимал детали с тепловозов
В Тюменской области раскрыты все убийства, совершенные в январе
В Тюмени установят грандиозный памятник строителям
Система вызова экстренных служб «112» прошла испытания трескучими морозами
Для тюменских детей-сирот открывают тренировочную квартиру
При пожаре в селе Нижняя Тавда погибли два человека
Пожилая коммерсантка из Тобольска несколько лет дурила своих подчиненных и знакомых
В Тюмени простятся с ветераном движения студенческих строительных отрядов Леонидом Лосевым
Одна с тридцатью кошками: в Тюмени мать бросила дочь с больными животными
Тюменцу, сбившему во дворе 87-летнюю старушку, грозит до 2 лет лишения свободы
Александр Моор поздравил тюменцев с Днем науки и юбилеем со дня рождения Дмитрия Менделеева
Елена Кашкарова: ученые помогают поднять качество жизни семей
Тоболяк украл у административного здания чугунный забор
Оборот розничной торговли в Тюменской области за год вырос на 6,6%