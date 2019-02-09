Юные тюменцы могут стать помощниками вожатых, пройдя «Школу капитанов»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-09T13:16:16+03:00

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Областная школа подготовки помощников вожатых приглашает юных тюменцев от 14 до 17 лет пройти «Школу капитанов» и стать помощниками вожатых. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», главное условие – ребята должны находить общий язык с детьми, работать в пришкольном лагере и прокачать свои коммуникативные навыки и креативность.

Свою работу «Школа капитанов» начнёт уже завтра, 10 февраля в 16 часов по адресу: ул. Широтная, 92, к1. На первом занятии будущим вожатым раскроют секреты работы с детьми, научат вожатским хитростям и покажут, что такое настоящая команда.

Занятия будут проходить в течение двух месяцев. Каждую неделю планируется по три встречи, чтобы «прокачать» навыки. Преподавателями ребят выступят лучшие вожатые и педагоги региона.

Подробности можно узнать по телефону 8-982-940-13-88 или на сайте. Зарегистрироваться на встречу нужно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU