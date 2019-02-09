2019-02-09T12:04:25+03:00
Экономика

Сделано у нас: какие сыры производят в Тюменской области

Рынок молочных продуктов растёт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сделано у нас: какие сыры производят в Тюменской областиСделано у нас: какие сыры производят в Тюменской областиФото: pixabay.com
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В Тюменской области рынок молочных продуктов полностью обеспечивается внутренним производством. Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу Тюменской областной Думы, предприятия молочной переработки расширяют ассортимент продукции и ежегодно осваивают новые производства.

Например, ООО «Молоко» начало выпуск новой линейки сыров, куда входит такой продукт, как «косичка», «косичка копчёная», «спагетти», «соломка» и др. Большим спросом пользуются и плавленые сыры – сливочные, сливочные с грибами и плавленые шоколадные.

Частная сыроварня «Ингала» производит порядка 30-ти наименований южноитальянских сыров. Среди них есть твёрдые (качотта, качокавалло, проволоне), и мягкие «молодые» (моцарелла, халуми, проволо и др.).

Индивидуальный предприниматель Иван Рожков под маркой «Синьор Джованни» производит сыры из козьего и коровьего молока по итальянской технологии, а ООО «ММК Исеть-Молоко» производит полутвёрдые сыры (Славянский», 40% и обогащенный пробиотическими микроорганизмами «Исетский» 45%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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