2019-02-09T11:16:37+03:00
Общество

Команда мультицентра «Моя территория» поделится планами на будущее за чашкой чая

Здесь пройдёт традиционная встреча «5 o’clock»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Моя территорияФото: Моя территория
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В тюменском мультицентре «Моя территория» 21 февраля в 18 часов состоится традиционная встреча «5 o’clock», где все желающие смогут познакомиться с линейкой проектов первой половины 2019 года. Также во время мероприятия обсудят тренды молодёжной политики в Тюменской области.

Команда мультицентре презентует представителям власти, бизнеса и тюменской молодежи направления работы и обновленную структуру мультицентра. По словам руководителя «Моей территории» Марии Федоренко, в 2019 году мультицентр ждёт много изменений в работе отделов, форматов и в самой структуре.

- Перемены — следствие того, что мы непрерывно учимся и развиваемся, ищем и пробуем новые подходы в реализации проектов, не боимся принимать и отвечать на вызовы, следим за трендами в молодежной среде, анализируем запросы аудитории, - говорит Мария.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.

Напомним, «5 o’clock» - традиционная встреча в формате английского чаепития. За чашкой чая команда мультицентра делится планами на будущее и успехами в делах текущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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