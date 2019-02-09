2019-02-09T10:09:10+03:00
Общество

Большинство договоров купли-продажи леса для нужд жителей Тюменской области поданы через МФЦ

В 2018 году их количество выросло до 15 тысяч
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Большинство договоров купли-продажи леса для нужд жителей Тюменской области поданы через МФЦБольшинство договоров купли-продажи леса для нужд жителей Тюменской области поданы через МФЦФото: Татьяна Коркина
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Более 15 тысяч договоров купли-продажи лесных насаждений для нужд жителей региона заключил в 2018 году департамент лесного комплекса Тюменской области. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», это на 23% больше, чем в 2017 году.

Практически все заявления на заключение договоров поданы через МФЦ. Услуги в центрах оказывают по принципу «одного окна», поэтому процесс сбора документов и справок для получения госуслуги сведён к минимуму. Благодаря использованию системы межведомственного электронного взаимодействия, можно ускорить процесс получения госуслуги по заключению договоров купли-продажи леса для собственных нужд.

В первую очередь древесину предоставляют гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (оставшимся без жилья в результате ЧП или противоправных действий). Также её получают многодетные семьи с 3-мя и более детьми, нуждающиеся в жилье и граждане, которые не относятся к первым трём группам.

Если общий объем заготовки древесины, который граждане заявили в 2019 году, превышает ежегодный допустимый уровень, то договор подлежит заключению в следующие годы, согласно очерёдности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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