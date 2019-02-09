Елена Острягина: чтобы вводить раздельный сбор мусора, нужны сопутствующие условия

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-09T09:17:29+03:00

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Гендиректор завода «Стеклотех», один из руководителей всероссийской Ассоциации производителей стеклянной тары Еленя Острягина выразила мнение о том, чтобы вводить раздельный сбор мусора, нужно много сопутствующих условий. По её словам, сегодня тема стеклобоя – одна из злободненвных.

- Раздельный сбор и стимулирование предприятий на вторичное использование сырья – эта задача ставится сегодня, в том числе, и министерством природных ресурсов. У многих людей есть желание сортировать мусор, но вопрос раздельного сбора сложный и трудоемкий, прежде всего, в организационном плане, - отметила Елена Острягина.

Для загруженной сетки для пластика весом до 100 килограмм или контейнера, заполненного стеклом, под тонну весом нужны специализированные машины и автопогрузчики. Это дополнительные затраты для любой организации. К тому же нужно определить места хранения, тариф на вывоз и другие нюансы, которые в будущем решаемы, если поставить цель – добиться раздельного сбора мусора.

- Не будем забывать, что стеклобой – это продаваемый продукт, который может компенсировать затраты на его вывоз, - подчеркнула она.

Стеклобой собирают во многих странах мира, но большое количество стекла смешано с твёрдыми бытовыми отходами от домашних хозяйств и предприятий. По мнению Елены Острягиной, добиться 100% собираемости вряд ли возможно, но ориентиры есть.

ИСТОЧНИК KP.RU