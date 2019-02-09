Ишимский музей объявил конкурс детского рисунка на тему старинной архитектуры

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-09T08:07:32+03:00

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В Ишимском музее-заповеднике им. Петра Ершова стартовал региональный конкурс «Старинная архитектура глазами детей». Как сообщает ИА «Тюменская линия», мероприятие проходит в рамках XIV международной литературной премии за произведения для детей и юношества.

По словам директора музея Надежды Проскуряковой, в этом году на конкурс ждут работы юных художников со всей Тюменской области, тогда как раньше организаторы предлагали детям написать сказку.

- Несколько лет дети писали замечательные сказки, а уже второй год мы начали рисовать. В прошлом году рисовали сказку «Конек-горбунок», в этом году тема конкурса «Старинная архитектура глазами детей». Рисунки будут приниматься до 13 мая. Дома, которые будут рисовать юные художники, должны быть с адресами и желательно с историей, - отметила Надежда Проскурякова.

Участие в конкурсе могут принять дошколята и школьники до 18 лет. Все работы принимаются по адресу: 627750 Ишим, ул. Советская, 30. Телефон для справок 8 (34551) 23 141. Победителей пригласят 15 июня в Ишим для получения дипломов и ценных подарков. По итогам областного конкурса в музее организуют выставку рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU