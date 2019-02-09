2019-02-09T07:31:00+03:00
Здоровье

Тюменские стоматологи напоминают о необходимости профилактики болезней зубов

В 2018 году проведено более 95 тыс. курсов профилактики
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские стоматологи напоминают о необходимости профилактики болезней зубовТюменские стоматологи напоминают о необходимости профилактики болезней зубовФото: pixabay.com
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Стоматологи всего мира отмечают сегодня, 9 февраля, свой профессиональный праздник и напоминают тюменцам о необходимости профилактики лечения зубов. Это дешевле, чем потом лечить заболевания и осложнения после заболеваний, да и профилактическая стоматология на первичном этапе повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в 2018 году проведено более 95 тыс. курсов профилактики. Тем, кто не успел с профилактикой, доктора помогают лечить больные зубы. В прошлом году стоматологи вылечили более 450 тыс. зубов и провели почти 100 тыс. курсов консервативного лечения заболеваний парадонта.

Большое внимание уделяется и третьему этапу профилактической стоматологии - сохранению тканей и органов путём замещения. Если раньше зубные имплантаты можно было устанавливать не всем, то сегодня можно подобрать решение для любого пациента. Например, в Областной стоматологической поликлинике за год было установлено около тысячи имплантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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