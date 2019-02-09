Материалы с празднования 95-летия Тюменского района передали в музей
Прошедший год стал юбилейным для Тюменского района. Столичный отметил свое 95-летие. Весь год был посвящен этой дате, в районе прошло множество событий, посвященных круглой дате. Завершающим аккордом празднования стала передача материалов о юбилее района в Успенский музей, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».
Как отметила глава района Светлана Иванова, юбилейные альбомы, диски, наборы открыток и другие материалы, посвященные юбилею района, станут составной частью музейного фонда, через некоторое время по ним будут судить о времени, в котором мы работали, жили, строили планы, волновались и радовались.
Отметим, что Успенский музей в народе известен, как музей хлеба. В нем собрано много экспонатов, представляющих сельский быт и ремесла конца XIX - начала ХХ века. Учреждение располагает большим количеством фотографий и исторических документов, запечатлевших жизнь деревни с начала XX века. Также в нем хранится много материалов, посвященных истории района.
ИСТОЧНИК KP.RU