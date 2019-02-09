2019-02-09T07:58:04+03:00
Звезды

Материалы с празднования 95-летия Тюменского района передали в музей

По ним потомки будут судить о событиях 2018 года
Светлана БОРИСОВА
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Фото: museum.ruФото: museum.ru
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Прошедший год стал юбилейным для Тюменского района. Столичный отметил свое 95-летие. Весь год был посвящен этой дате, в районе прошло множество событий, посвященных круглой дате. Завершающим аккордом празднования стала передача материалов о юбилее района в Успенский музей, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Как отметила глава района Светлана Иванова, юбилейные альбомы, диски, наборы открыток и другие материалы, посвященные юбилею района, станут составной частью музейного фонда, через некоторое время по ним будут судить о времени, в котором мы работали, жили, строили планы, волновались и радовались.

Отметим, что Успенский музей в народе известен, как музей хлеба. В нем собрано много экспонатов, представляющих сельский быт и ремесла конца XIX - начала ХХ века. Учреждение располагает большим количеством фотографий и исторических документов, запечатлевших жизнь деревни с начала XX века. Также в нем хранится много материалов, посвященных истории района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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