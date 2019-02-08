В Тюмени состоится продовольственная ярмарка местных производителей
Специализированная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени 16 февраля. Торговля развернется в пяти районах города. Организуют ярмарку администрация Тюмени совместно с областным департаментом агропромышленного комплекса. Торговые ряды будут работать с 8 до 16 часов на пяти площадках:
- на автомобильной парковке у дома № 88 по Московскому тракту;
- ул. Мельникайте, 126, кор. 2 (ТЦ «П.О.Р.Т»);
- пр. Солнечный, 11 (ТРК «Заречный двор»);
- ул. Севастопольская, 12 (Выставочный зал);
- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).
Участниками ярмарки станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также занимающиеся животноводством, из города Тюмени и юга Тюменской области.
Они предоставят мясо говядины, свинины, баранины, рыбная продукция, мед, яйца, дикоросы, кондитерские изделия и другие товары.
ИСТОЧНИК KP.RU