В Тюмени состоится продовольственная ярмарка местных производителей

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-08T06:37:02+03:00

Жителей и гостей города ждут 16 февраля на пяти площадках

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Специализированная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени 16 февраля. Торговля развернется в пяти районах города. Организуют ярмарку администрация Тюмени совместно с областным департаментом агропромышленного комплекса. Торговые ряды будут работать с 8 до 16 часов на пяти площадках:

- на автомобильной парковке у дома № 88 по Московскому тракту;

- ул. Мельникайте, 126, кор. 2 (ТЦ «П.О.Р.Т»);

- пр. Солнечный, 11 (ТРК «Заречный двор»);

- ул. Севастопольская, 12 (Выставочный зал);

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

Участниками ярмарки станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также занимающиеся животноводством, из города Тюмени и юга Тюменской области.

Они предоставят мясо говядины, свинины, баранины, рыбная продукция, мед, яйца, дикоросы, кондитерские изделия и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU