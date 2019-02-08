Погода в Тюмени 8 февраля: начинается потепление

СЕГОДНЯ 04:38 2019-02-08T04:38:13+03:00

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Пятница, 8 февраля, принесет в Тюменскую область небольшое потепление. На смену трескучим морозам в регион пришли снег и ветер. Ночью мороз еще сохранялся, но днем потеплеет до -22 -17 градусов и лишь местами будет еще до -27.

Восточный, юго-восточный ветер будет 4-9 м/с в отдельных районах с порывами до 14 м/с. Местами возможна слабая метель.

В Тюмени снегопад ожидается во второй половине дня. Утром -24, к вечеру потеплеет до -15 градусов, ветер 6-11 м/с. В Тобольске будет пасмурно, но без осадков, температура воздуха составит -28 -22 градуса, ветер 6-13 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске интенсивный снегопад тоже ожидается ближе к ночи, столбики термометров покажут повышение в течение суток от -24 до -17 градусов, ветер 6-11 м/с. В Ишиме солнечно и без осадков, -30 с утра и -22 вечером, ветер 5-11 м/с.

Сегодня отмечается День российской науки и День военного топографа России. В народном календаре 8 февраля названо Федором-поминальником. Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование». Кроме того, в этот день было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.

ИСТОЧНИК KP.RU