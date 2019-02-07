2019-02-07T16:33:47+03:00
Общество

В шесть автобусных маршрутов Тюмени добавили одну остановку

Изменения внесены в схемы автобусов №№ 3, 5, 24, 31, 45, 68
Маргарита КАЛИНКИНА
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В шесть автобусных маршрутов Тюмени добавили одну остановку. Фото администрации ТюмениВ шесть автобусных маршрутов Тюмени добавили одну остановку. Фото администрации Тюмени
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С 9 февраля 2019 года в схемы движения маршрутов: № 3 «Центральный рынок – улица Газопромысловая», № 5 «д. Матмасы – мкр. Южный», № 24 «з-д «Нефтемаш» – улица Газопромысловая», № 31 «Центральный рынок – д. Матмасы», №45 «ЖК «Звездный городок» – ул. Созидателей», № 68 «Мыс – ул. Бакинских Комиссаров» включается промежуточный остановочный пункт «Лесопарк (центральный вход)» при движении в сторону ул. Малышева.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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